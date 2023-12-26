شكرا لقرائتكم خبر عن حسام باولو: مستعد ألعب فى الزمالك تاني ببلاش.. وهرد على الناس فى الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تمنى حسام سلامة "باولو" لاعب هلال مطروح الحالي أحد أندية دوري الدرجة الثانية، ومهاجم سموحة والداخلية والزمالك السابق، عودته من جديد لصفوف الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وقال حسام باولو، خلال استضافته في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "أتمنى أن أعود للزمالك من جديد، وعندي استعداد العب ببلاش.. ومش هاخد ولا مليم وهرد على الناس في الملعب، أنا أملك إمكانيات فنية رائعة ولكن أرى أني ظُلمت".

وأشار لاعب الزمالك السابق: "بالطبع عامل السن آثر بالسلب على مشواري، والوكلاء سبب رحيلي عن الزمالك ووراء ابتعادي عن أندية القمة، ولكني حتى الآن أتمرن أفضل من اللاعبين الناشئين، وأحلم بالعودة من جديد إلى الدوري الممتاز ولن أتنازل عن ذلك".

أكد حسام سلامة "باولو افتقاد القطبين خلال الفترة الماضية للمهاجم السوبر، سواء على الصعيد المحلي أو المحترف قائلا: "الدوري المصري يعاني خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسهم الأهلي والزمالك من عدم وجود المهاجم السوبر، ولا بد من جلب لاعبين مميزين في هذا المركز وخاصة القطبين".

وأشار باولو: "الأهلي كان يستحق الفوز على فليومينيسي والتأهل لنهائي كأس العالم للأندية، لو هناك مهاجم مميز في هذه المباراة كان سجل الأهلي 3 أهداف على الأقل، المهاجمين في مصر شبهه بعض، ولكن هناك لاعبين قادرين على قيادة هجوم الأهلي والزمالك".