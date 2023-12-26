شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير يحرس عرين الأهلي في نهائي السوبر وربيعة بديلاً لـ ياسر إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي أحمد شوبير، غياب ثنائي النادي الأهلي، محمد الشناوي حارس المرمى، وياسر إبراهيم مدافع الفريق، عن مباراة نهائي كأس السوبر المصري، التي تجمع الفريق الأحمر بنظيره مودرن فيوتشر في السابعة مساء الخميس المقبل بالإمارات.

وقال شوبير عبربرنامجه الإذاعي مع شوبير: الشناوي خارج مباراة كأس السوبر لكنه سيلحق بكأس الأمم الأفريقية وأطمئن الجماهير المصري، وياسر إبراهيم أيضاً خارج اللقاء القادم.

أضاف شوبير: المرشحين لبدء مباراة نهائي السوبر هما، رامي ربيعة ومصطفى شوبير في اللقاء المقبل.

يُحدد الجهاز الطبي للأهلي خلال الساعات المقبلة حجم الإصابة التي تعرض لها محمد الشناوي حارس الفريق في مباراة سيراميكا بكأس السوبر المصري أمس ،الاثنين، خاصة وأن الحارس الدولي تعرض لإصابة قوية في العضلة الخلفية غادر على أثرها ملعب المباراة.

وفاز الأهلي على سيراميكا بهدف نظيف أمس في الإمارات ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري ، ليضرب الأهلي موعداً مع فريق مودرن فيوتشر في نهائي البطولة بعد غد.

وشهدت الدقيقة 33 من مباراة الأمس سقوط محمد الشناوي بعد شكواه من الإصابة بشد في الخلفية وطلب الاستبدال، وشارك مصطفى شوبير بدلا منه في الدقيقة 35 كأول تغيير اضطراري في المباراة.