شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يمنح لاعبى المصرى راحة 24 ساعة بعد انتهاء معسكر بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 24 ساعة، عقب انتهاء مرحلة معسكر بورسعيد، وذلك بعد خوض ودية الرباط والأنوار التي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته بمعسكره بالقاهرة غداً الأربعاء، استعداداً لمواجهة النادي الإسماعيلي المقرر لها يوم الاثنين المقبل الموافق الأول من يناير المقبل.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع فى جدول الدوري برصيد 15 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 10 أهداف واستقبلت شباكهم 13.

ويترقب مسؤولو النادي المصري العروض الشتوية لمروان حمدي مهاجم الفريق البورسعيدى، وذلك بعد خروج اللاعب من حسابات النادي والجهاز الفني بقيادة علي ماهر.

ولم تصل النادي المصري أي عروض رسمية لشراء مروان حمدي، حتى الآن، وهو ما يثير قلق إدارة النادي البورسعيدي، خاصة بعد قرار إيقاف اللاعب فى وقت سابق وعدم مشاركته مع الفريق، وهو ما يتنافى مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".