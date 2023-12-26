شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب غياب محمد زعلوك مهاجم الأهلى عن التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلى إن محمد زعلوك مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، تعرض لنزلة برد شديدة، منعته من التواجد في التدريبات الأخيرة.

وأضاف مدير الكرة، أن زعلوك سينتظم في المران الجماعي فور تعافيه من نزلة البرد، وهناك محاولات من جانب الجهاز الطبي لتجهيزه لمواجهة فيوتشر القادمة في نهائي بطولة كأس السوبر والتي ستقام مساء الخميس المقبل.

ويبدأ الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الكريكيت القريب من فندق إقامة بعثة الفريق في أبوظبي.

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال عقب الفوز على سيراميكا بهدف نظيف في نصف نهائي السوبر، بينما تأهل فيوتشر إلى النهائي عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14 / 13 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ويدخل المارد الأحمر مباراة نهائي كأس السوبر بمعنويات مرتفعة بعدما حصد الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه فى كأس العالم للأندية، من خلال 9 مشاركات له في البطولة، ولعب المارد الأحمر ثلاث مباريات في مونديال الأندية والتي احتضنتها المملكة العربية السعودية بفوزه على اتحاد جدة بنتيجة 3-1 ثم خسر من فلومينيسي البرازيلي بهدفين قبل أن يهزم أوراوا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

يستعد فريق الأهلى لمواجهة نظيره مودرن فيوتشر في السابعة مساء الخميس على استاد محمد بن زايد بدولة الامارات في نهائي كأس السوبر المصري.

وتنقل مباراة الأهلى ومودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري عبر شبكة قنوات "أبو ظبي" الرياضية و"قناة أون تايم سبورتس".