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الرياضة تواصل برنامج«نتشـارك» للمبادرات المجتمعية بــ7مراكز فى أسوان

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القاهرة - سامية سيد - واصلت  وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب  وبالتعاون مع منظمة اليونيسف ، تنفيذ فعاليات برنامج « نتشـارك » في نسخته الثانية لتنفيذ المبادرات المجتمعية بمحافظة أسوان، داخل 7 مراكز شباب وهم ( البصالي، الشطب، نجع ونس، أبو الريش قبلي ، الحدود ، السباعية ، مدينة نصر النوبة  ) ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ، في إطار برنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية

 

 ويتجه البرنامج في استراتيجيته الي تنمية النشء والشباب من خلال بناء قدراتهم على توليد و صنع مبادرات مجتمعية وتنفيذها بأماكن تواجدهم ، وإعداد كوادر فاعلة  بمشاركة الفئات في المراحل  العمرية المستهدفة من 13 - 17 عاما (الطلائع) ، 18 - 19 عاما (الشباب) على أن يكون 30 من المستفيدين من الجنسيات الأخرى المقيمين في مصر .

 

ويستهدف البرنامج  15 محافظة ( شمال سيناء ؛  جنوب سيناء ؛  أسوان ؛  أسيوط ؛  القاهرة ؛  الاسكندرية ؛  الوادي الجديد ؛  سوهاج ؛ قنا ؛  مطروح ؛  كفر الشيخ ؛ دمياط ؛  الجيزة ؛  القليوبية ؛  البحر الأحمر ) ، وذلك نحو تنفيذ 300 مبادرة مجتمعية منبثقة من المبادرات التالية " تمكين الفتيات ؛ التوافق المجتمعي ، المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف وتعزيز المشاركة المجتمعية ، دعم الوافدين ، ما بعد Cop27 " ، الطاقة المتجددة ،  المشروعات الخضراء ،  البيئة ، الصحة "

 

وجاءت المشاركة الأولي لمدربي البرنامج من أبناء المحافظة  :"  فاطمة شعبان ، هبة الله محمد أمين ، فاطمة هاني رزق ، نورة إبراهيم عبدالله ، مها عبدالرؤوف أحمد ،  أحمد يحيي حسين ، أميمة محمود مدني " ،  مؤكدين أن البرنامج يُعد حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لمواكبة تطلعات المشاركين من النشء والشباب وتطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعية والقيادية ، وان استدامة المبادرات المطروحة يتوقف علي ترسيخ مجموعة من القيم الثرية لنجاحها  منها : "  الجودة والاحترافية والإبداع والنزاهة والتنوع وفكرة جديدة بنمط مختلف"، وان شعارهم في كل محطة تدريبية هو «إنطلقوا في رحلة التغيير والإبتكار مع "نتشارك" ».

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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