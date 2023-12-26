شكرا لقرائتكم خبر عن موعد ومكان مران الأهلى الأول استعدادًا لمودرن فيوتشر فى نهائى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء؛ استعدادًا لمواجهة فيوتشر في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر المصري، والتي تقام مساء الخميس المقبل، على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.

وينطلق مران الأهلي، في تمام الساعة السادسة بتوقيت الإمارات - الرابعة بتوقيت القاهرة، على ملعب كريكيت والقريب من فندق إقامة الفريق في أبوظبي.

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال عقب الفوز على سيراميكا بهدف نظيف في نصف نهائي السوبر، بينما تأهل فيوتشر إلى النهائي عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14 / 13 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ويدخل المارد الأحمر مباراة نهائي كأس السوبر بمعنويات مرتفعة بعدما حصد الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه فى كأس العالم للأندية، من خلال 9 مشاركات له في البطولة، ولعب المارد الأحمر ثلاث مباريات في مونديال الأندية والتي احتضنتها المملكة العربية السعودية بفوزه على اتحاد جدة بنتيجة 3-1 ثم خسر من فلومينيسي البرازيلي بهدفين قبل أن يهزم أوراوا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

يستعد فريق الأهلى لمواجهة نظيره مودرن فيوتشر في السابعة مساء الخميس على استاد محمد بن زايد بدولة الامارات في نهائي كأس السوبر المصري.

وتنقل مباراة الأهلى ومودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري عبر شبكة قنوات "أبو ظبي" الرياضية و"قناة أون تايم سبورتس".

ويدخل المارد الأحمر مباراة نهائي كأس السوبر بمعنويات مرتفعة بعدما حصد الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه فى كأس العالم للأندية، من خلال 9 مشاركات له في البطولة، ولعب المارد الأحمر ثلاث مباريات في مونديال الأندية والتي احتضنتها المملكة العربية السعودية بفوزه على اتحاد جدة بنتيجة 3-1 ثم خسر من فلومينيسي البرازيلي بهدفين قبل أن يهزم أوراوا بأربعة أهداف مقابل هدفين.