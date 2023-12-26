«كوكا» مرشح للانضمام إلى الأهلي في يناير

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن أحمد حسن كوكا، لاعب بنديك سبور التركي، دخل دائرة المهاجمين المحليين المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويأتي إسم "كوكا" لينضم إلى قائمة أسماء المرشحة لتدعيم الخط الأمامي للمارد الأحمر برأس حربة محلي، فى ظل صعوبة التعاقد مع مهاجم أجنبي فوق السن خلال الميركاتو الشتوى بسبب اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب، على أن يحسم مارسيل كولر المدير الفني مصيره النهائى من التعاقد معه أو صرف النظر عنه.

وتضم قائمة اللاعبين الأجانب بالأهلي الخماسي علي معلول وبيرسي تاو واليو ديانج ورضا سليم وأنتوني موديست، ويحتاج للتفريط في أحد الخماسي حتى يتمكن من التعاقد مع لاعبي أجنبي جديد، الأمر الذي دفع الجهاز الفني للتفكير في ضم مهاجم محلي في يناير المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن أحمد حسن كوكا انضم لقائمة المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي بترشيح من أحد المسئولين في القلعة الحمراء، باعتباره من اللاعبين المميزين واكتسب خبرات كبيرة من فترات الاحتراف التي خاضها فى اليونان وتركيا، كما أنه لاعب دولي ويتواجد رفقة المنتخب الوطني بشكل مستمر، بخلاف أنه أحد أبناء الأهلي وليس بجديد عن النادي، حيث لعب في كل المراحل السنية لفرق الشباب بالأهلي.

ويأتي التفكير في ضم أحمد حسن كوكا في ظل صعوبة التعاقد مع الأسماء المميزة في الدوري المصري مثل أحمد أمين قفة، لرفض نادي إنبي التفريط في خدماته في وسط الموسم، وكذلك مروان حمدي لاعب المصري بسبب قطع العلاقات بين الناديين، كونهما أبرز مهاجمين محليين مرشحين لتدعيم هجوم المصري.