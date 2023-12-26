موعد مباراة الاتحاد وفاركو اليوم في الدوري المصري والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق الاتحاد لاستقبال ضيفه فريق فاركو في المباراة المرتقبة التي من المقرر أن تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء، في إطار مواجهات الأسيوع العاشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

فريق الاتحاد يخوض مباراة اليوم متسلحًا بتواجدها على ملعبه في الإسكندرية ووسط جمهوره، حيث يأمل أبناء السيد البدوي الخروج بالنقاط الثلاثة للمواجهة والعودة لطريق الانتصارات بعد التعادل مع زد إق سي في المباراة السابقة.

ويحتل الاتحاد المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة، حصدها من 3 انتصارات و3 تعادلات وتعرض للهزيمة في مباراة وحيدة بالدوري حتي الآن.

على الجانب الأخر يخوض فريق فاركو المباراة متأثرًا بنتائج السيئة حيث لم يحقق يوى انتصار وحيد بالدوري حتى الآن، بينما تعادل في مباراتين وتعرض للهزيمة في 6 مواجهات وحصد 5 نقاط يقبع بها في المركز الـ18 والأخير بالدوري.

موعد مباراة الاتحاد وفاركو اليوم والقناة الناقلة

ستنطلق مباراة الاتحاد ضد فاركو في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:00 بتوقيت مكة المكرمة، 9:00 بتوقيت أبو ظبي، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري هذا الموسم.