بنزيما وحمدالله يقودان تشكيل اتحاد جدة أمام النصر في الكلاسيكو

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد اتحاد جدة لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام النصر مساء اليوم الثلاثاء في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويتسلح اتحاد جدة بأسلحته الهجومية والتي على رأسها كريم بنزيما وعبدالرزاق حمدالله ورومارينهو.

تشكيل الاتحاد المتوقع ضد النصر

حراسة المرمى: المعيوف.

خط الدفاع: حسن كادش – زكريا هوساوى – فابينيو– مروان الصحفى.

خط الوسط: نجولو كانتي – إيغور كورنادو – فيصل الغامدي.

خط الهجوم: رومارينيو – كريم بنزيما – عبدالرزاق حمدالله.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، حققها من الانتصار في 13 مواجهة، وتعادل وحيد وتلقى 3 هزائم، بينما يحتل الاتحاد المركز السادس في الترتيب برصيد 28 نقطة، من الفوز في 8 لقاءات والتعادل في 4 مواجهات وتلقى 5 هزائم.

تنطلق أحداث مباراة النصر والاتحاد مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.