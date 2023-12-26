ياسر رشاد - القاهرة - شاهد الان مباراة النصر والاتحاد بث مباشر بدون تقطيع SSC .. رابط مشاهدة مباراة النصر مباشرة،يبحث العديد من عشاق الكرة المستديرة عن موعد مباراة النصر والاتحاد، وهي واحدة من ضمن منافسات الجولة ال 17 من دوري روشن والتي تم تأجيلها الفترة الماضية بسبب مباريات كأس العالم للأندية التي حاز عليها فريق مانشستر سيتي، ولمعرفة تفاصيل مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي تابعوا معنا سطورنا القادمة فضلاً.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، حققها من الانتصار في 13 مواجهة، وتعادل وحيد وتلقى 3 هزائم، بينما يحتل الاتحاد المركز السادس في الترتيب برصيد 28 نقطة، من الفوز في 8 لقاءات والتعادل في 4 مواجهات وتلقى 5 هزائم.

من ناحية أخرى، يسعى فريق الاتحاد لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولتين السابقتين في الدوري السعودي، حيث تعرض لهزيمتين أمام ضمك والرائد مما أدى إلى تراجعه للمركز السادس برصيد 28 نقطة. وخروج الفريق من كأس العالم للأندية في ربع النهائي على يد الأهلي.

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فريق النصر يسعى لكسر سلسلة النتائج السلبية أمام الاتحاد، حيث استمر تفوق النمور في المواجهات العشر الأخيرة بين الفريقين في مختلف المسابقات.

وتجدر الإشارة إلى أن النصر لم يحقق أي انتصار أمام الاتحاد في آخر 10 مباريات جمعت بينهما، حيث فاز الاتحاد في 7 مباريات، وانتهت 3 مباريات بالتعادل.

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر

تبث مباراة الاتحاد والنصر اليوم الثلاثاء، في الجولة السابعة عشر لبطولة دوري روشن السعودي، عبر السعودية الرياضية 1 إتش دي.

موعد مباراة الاتحاد والنصر، ويتولى التعليق على مباراة الاتحاد والنصر في قمة الجولة بدوري روشن السعودي لفارس عوض ومدحت شلبي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والاتحاد | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والاتحاد | من هنــــا

ويأمل فريق اتحاد جدة في تحقيق الفوز الذي غاب عنه في الجولتين السابقتين بالدوري السعودي بتلقيه خسارتين من ضمك والرائد ماجعله يتراجع للمركز السادس بـ 28 نقطة، كما ودع الفريق كأس العالم للأندية من الدور ربع النهائي على يد الأهلي، وفشل فريق النصر في تحقيق أي انتصار أمام الاتحاد في آخر 10 مباريات جمعت بين الفريقين، حيث فاز النمور في 7 مباريات، وانتهت 3 مباريات بالتعادل.

موعد مباراة النصر والاتحاد

تنطلق صافرة بداية مباراة النصر والاتحاد اليوم الثلاثاء الموافق 25 ديسمبر لعام 2023، وذلك بتوقيت القاهرة الساعة الـ 8 مساءًا، وبتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة ال 9 مساءًا، وبتوقيت الإمارات الساعة ال 10 مساءا.

ورغم هذه الظروف، إلا أنه يأمل في استعادة توازنه ومصالحة جماهيره عبر الباب الكبير، خصوصاً أنه يمتلك أسماء مميزة في معظم المراكز، يتقدمهم الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نغولو كانتي والبرازيلي رومارينيو ومواطناه إيجور كورنادو وفابينيو، إلى جانب فيصل الغامدي وحسن كادش.

في المقابل، يسير النصر بشكل جيد في جميع البطولات التي يشارك فيها، ويعتبر حالياً في أفضل حالاته في ظل تكامل صفوفه.. ويتطلع هذا المساء إلى تحقيق الفوز الثالث توالياً في الدوري وتقليص الفارق مع الهلال المتصدر إلى سبع نقاط.

ويمتلك النصر مجموعة من العناصر المميزة بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 17 هدفاً، ومواطنه أوتافيو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي تاليسكا والإيفواري سيكو فوفانا وسلطان الغنام وعلي لاجامي.. وغيرهم.

تشكيلة فريق الاتحاد والنصر المتوقعة

تشكيلة النصر امام الاتحاد سوف تكون كالآتي:

حارس المرمى هو نواف العقيد.

خط الدفاع هو أليكس تيلبس وإيمريك لابورتا وعلى لاجامي وسلطان الغانم.

خط الوسط هو سيكو فوفونا ومارسيلو بروزويتش.

خط الهجوم هو ساديو ماني وأندرسون تاليسكا وكريستيانو رونالدو.

تشكيلة الإتحاد أمام النصر كالآتي: