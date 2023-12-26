الأهلي ينتظر عرض "الخروج الآمن" للتخلص من موديست

ياسر رشاد - القاهرة - استقرت إدارة الكرة في النادي الأهلي بشكل نهائي على رحيل المهاجم الفرنسي أنتوني موديست خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لكن تظل قيمة تعاقده للموسم الحالي عائقا لإتمام الأمر.

وأكد الإعلامي محم شبانة في تصريحات إذاعية صباح اليوم أن إدارة الأهلي تسعى حاليا مع وكلاء اللاعب على تسويقه خارجيا على أن يتم فسخ التعاقد بالتراضي ويتم انتقاله كانتقال حر مقابل تنازله عن بقية مستحقاته عن الموسم الحالي.

ورفض اللاعب التنازل عن مستحقاته في حال فسخ الأهلي تعاقده دون الوصول لاتفاق يرضي جميع الأطراف وهو ما يرفض النادي تحمله في تواضع مستواه مع الفريق منذ ضمه في بداية الموسم.

صلاح محسن يفاضل بين 3 عروض للرحيل عن الأهلي

استقر صلاح محسن لاعب النادي الأهلي على الرحيل عن القلعة الحمراء خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير المقبل، وذلك بعد خروجه من حسابات المدير الفني مارسيل كولر بشكل نهائي وعدم الاعتماد عليه مع الفريق.

وأكد الإعلامي محمد شبانة في تصريحات إذاعية صباح اليوم أن صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي استقر على الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف شبانة أن صلاح محسن تلقى حتى الآن ثلاثة عروض من أندية البنك الأهلي وزد وسيراميكا كليوباترا ويفاضل بينهم للإنتقال إلى أحدهم بعدما تلقى الضوء الأخضر من الأهلي للرحيل.