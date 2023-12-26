حكاية 5 مواجهات جمعت رونالدو وبنزيما قبل كلاسيكو النصر والاتحاد

ياسر رشاد - القاهرة - على مدار سنوات طويلة كانت الزمالة والصداقة هي سمة العلاقة بين الثنائي كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، ذلك أثناء تواجدهما في ريال مدريد الإسباني، لكن القدر كتب لهما أن يحملا رايتين مختلفتين في كلاسيكو النصر والاتحاد المنتظر في الدوري السعودي.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 40 نقطة، ويأتي اتحاد جدة في المركز السادس بفارق 12 نقطة، في حين ينفرد الهلال بالصدارة بواقع 50 نقطة.

صدام رونالدو وبنزيما ليس الأول بينهما، إذ تقابل الثنائي 5 مرات من قبل سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات، والتي نستعرضها في السطور التالية.

صدام بنزيما ورونالدو ليس الأول..

تعود المواجهة الأولى بين رونالدو وبنزيما، إلى موسم 2007/08، في دوري أبطال أوروبا، حينما تعادل أولمبيك ليون مع مانشستر يونايتد بهدف لمثله، ونجح بنزيما في هز شباك الخصم آنذاك، وفي مواجهة العودة، رد رونالدو بهدف وقاد مانشستر يونايتد نحو الفوز.

الصدام الدولي..

تجدد الصدام بين رونالدو وبنزيما على الصعيد الدولي، بين منتخبي فرنسا والبرتغال، إذ كانت المواجهة الأولى بينهما تعود إلى أكتوبر من العام 2014 ونجح كريم بنزيما في تسجيل هدف وقيادة الديوك لفوز ودي بهدفين لهدف.

تجددت المواجهة بينهما في لقاء ودي في 2016 وانتهى بفوز فرنسا بهدف ولم ينجح الثنائي في التسجيل.

كانت المواجهة الأخيرة التي جمعت بين رونالدو وبنزيما في يورو 2020 وانتهت بتعادل مثير بهدفين لكل منتخب، وحملت الأهداف توقيع الثنائي.

صدام يتجدد..

يحمل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما أحلام النصر واتحاد جدة، كل منهما على حدة، حيث الأول يقود أحلام "العالمي" في مطاردة الصدارة التي يعتليها الهلال من جهة ومن أخرى يبحث عن تعزيز صدارة هدافي الدوري السعودي، بينما يأمل الثنائي انتشال "نمور جدة" من الانهيار المتواصل على مستوى النتائج والذي بدوره أدى للابتعاد عن دائرة المنافسة.

ويحتضن ملعب عبدالله الفيصل، الكلاسيكو المنتظر بين اتحاد جدة والنصر، مساء اليوم الثلاثاء، عند دقات الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت الرياض، ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر شبكة قنوات ssc sport بصفتها المالك الحصري لنقل فعاليات وأحداث منافسات الدوري السعودي.