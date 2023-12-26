"اللي حصل كارثة".. تعليق ناري من رضا عبدالعال: فتوح ضحك على الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - علق رضا عبدالعال نجم الزمالك السابق، بقوة على تجديد أحمد فتوح مع نادي الزمالك لمدة 3 سنوات خلال الساعات الماضية.

قال رضا عبدالعال في لقاء تلفزيوني عبر قناة "ten”: "أنا عمال اتشتم من امبارح بسبب تجديد عقد فتوح، طب وأنا مالي هو أنا اللي جددتله، أنا قولت فعلا لازم إدارة الزمالك تتمسك ببيعه".

أضاف: "تجديد عقد فتوح كارثة على نادي الزمالك، هو انت لما عرضته للبيع حد قدم عرض؟ سواء الأهلي أو أي نادي تاني مافيش حد سأل أصلا".

أكمل: "فتوح ضحك على نادي الزمالك، لأن لو فيه حسن نية من اللاعب كان خرج بعد أسبوع من الأزمة وقدم اعتذار للجماهير ومالوش دعوة بمجلس الإدارة ويقول أنا مش هجدد".

أوضح: "اللي عمله مجلس الزمالك بتجديد عقد فتوح، هيبوظ غرفة اللبس أكتر ما هي بايظة، اللاعب بقى خلاص ما فيش عروض قال لما ألحق نفسي وألم الفلوس من الزمالك وأجدد".