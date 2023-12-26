اخبار الرياضه

"اللي حصل كارثة".. تعليق ناري من رضا عبدالعال: فتوح ضحك على الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - علق رضا عبدالعال نجم الزمالك السابق، بقوة على تجديد أحمد فتوح مع نادي الزمالك لمدة 3 سنوات خلال الساعات الماضية.

قال رضا عبدالعال في لقاء تلفزيوني عبر قناة "ten”: "أنا عمال اتشتم من امبارح بسبب تجديد عقد فتوح، طب وأنا مالي هو أنا اللي جددتله، أنا قولت فعلا لازم إدارة الزمالك تتمسك ببيعه".

أضاف: "تجديد عقد فتوح كارثة على نادي الزمالك، هو انت لما عرضته للبيع حد قدم عرض؟ سواء الأهلي أو أي نادي تاني مافيش حد سأل أصلا".

أكمل: "فتوح ضحك على نادي الزمالك، لأن لو فيه حسن نية من اللاعب كان خرج بعد أسبوع من الأزمة وقدم اعتذار للجماهير ومالوش دعوة بمجلس الإدارة ويقول أنا مش هجدد".

أوضح: "اللي عمله مجلس الزمالك بتجديد عقد فتوح، هيبوظ غرفة اللبس أكتر ما هي بايظة، اللاعب بقى خلاص ما فيش عروض قال لما ألحق نفسي وألم الفلوس من الزمالك وأجدد".

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا