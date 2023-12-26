ضربة قوية قبل مواجهة الأهلي.. فيوتشر يعلن عودة عمر كمال للقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، أن عمر كمال لاعب الفريق سوف يعود للقاهرة ولن يخوض المباراة النهائية لبطولة السوبر المصري ضد الأهلي.

وقال هيثم عرابي في برنامج تلفزيوني على قناة النهار: "نعاني من حالة إجهاد وعمر كمال عبدالواحد تعرض للإصابة بمزق في العضلة الأمامية من الدرجة الثانية، رغم أن اللاعب تدرب بشكل جيد، ولكنه اشتكى من ألم شديد.

أكمل: "حزين بسبب عدم خوض عمر كمال مواجهة الأهلي في النهائي، وسوف يعود إلى القاهرة صباح اليد ويخضع لأشعة لتحديد مدة غيابه".

وأوضح: "لم يتم حسم الموقف النهائي بشأن رحيل عمر كمال، ولا يزال الملف الخاص به في يد وليد دعبس رئيس النادي، ولا نعلم المستقبل".

وأكمل: "هدفنا منذ البداية هو الفوز باللقب، ومواجهة الأهلي صعبة للغاية، خاصةً أنك تواجه بطل أفريقيا وثالث العالم، نحترمه بكل تأكيد، ولكن الحديث مع اللاعبين هو أن الفرصة أمامهم لتحقيق بطولة هامة والعودة باللقب إلى القاهرة وهو هدفنا".