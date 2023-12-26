"مش مصاب".. بيبو يكشف سبب غياب مروان عطية في مواجهة سيراميكا

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد خالد بيبو مدير الكرة بالنادي، إن مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم لا يعاني من أي إصابة، وأن استبعاده من قائمة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في بطولة كأس السوبر المصري، بسبب رغبة مارسيل كولر المدير الفني في منحه راحة فقط.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء أمس الاثنين على استاد محمد بن زايد، ليصعد الفريق إلى المباراة النهائية لمواجهة فيوتشر.

وأكد مدير الكرة بالنادي الأهلي، عبر موقعه الرسمي، أن مروان عطية لا يعاني من أي إصابة مطلقا، وسيكون جاهزًا للمشاركة مع الأهلي أمام فيوتشر في نهائي بطولة السوبر المصري والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل.

وأشار إلى أن مروان عطية سينتظم مع زملائه في المران الجماعي مساء اليوم بدون أي أزمة.