بيبو يكشف إصابة مفاجئة للاعب الأهلي قبل نهائي السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، تعرض محمد زعلوك مهاجم الفريق، للإصابة بشكل مفاجئ، بنزلة برد شديدة، منعته من التواجد في التدريبات الأخيرة.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي عبر موقعه الرسمي، أن زعلوك سينتظم في المران الجماعي فور تعافيه من نزلة البرد، وهناك محاولات من جانب الجهاز الطبي لتجهيزه لمواجهة فيوتشر القادمة في نهائي بطولة كأس السوبر.

ويستأنف الفريق الأول للنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الكريكيت القريب من فندق إقامة بعثة الفريق في أبوظبي، استعدادا لمواجهة فيوتشر المقرر لها بعد غدا الخميس في نهائي كأس السوبر.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء أمس الإثنين على استاد محمد بن زايد، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.