هدف واحد أصبح يكفي.. سيراميكا يغير تقاليد الأهلي هذا الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق الأهلي فوزا ثمينا على سيراميكا كليوباترا (1-0) في نصف نهائي كأس السوبر المصري، ليخطف بطاقة التأهل إلى النهائي.

فوز الأهلي جاء في اللحظات الأخيرة من المباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي مساء الإثنين، ليضرب موعدا مع فيوتشر في المباراة النهائية.

ويعد هذا هو الفوز رقم 11 للأهلي في 21 مباراة خاضها هذا الموسم بمختلف المسابقات، غير أن هذا الانتصار كسر قاعدة سار عليها الفريق الأحمر في الـ10 انتصارات السابقة.

سيراميكا يغير تقاليد الأهلي

شهدت مباراة سيراميكا كليوباترا أول فوز للأهلي هذا الموسم يكتفي فيه فريق المدرب مارسيل كولر بتسجيل هدف واحد.

وفي الانتصارات الـ10 السابقة، سجل الأهلي هدفين أو أكثر في كل مباراة.

الأهلي فاز على المصري البورسعيدي (4-0) ثم سان جورج الإثيوبي (3-0) و(4-0)، وإنبي (3-0)، والإسماعيلي (3-1).

كما تغلب الأهلي على المقاولون العرب ثم سيراميكا كليوباترا (2-1)، وميدياما الغاني (3-0)، واتحاد جدة السعودي (3-1)، وأوراوا الياباني (4-2).