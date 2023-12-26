"بعد وداع السوبر".. هل يقود باتشيكو سفينة بيراميدز نحو الغرق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - خرج بيراميدز من كأس السوبر المصري، بعد الهزيمة أمام فريق فيوتشر بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد.

ويدخل بيراميدز بقيادة مديره الفني البرتغالي جايمي باتشيكو في نفق مظلم بعد النتائج السلبية التي يحققها مؤخرًا.

حيث خسر فريق بيراميدز من صنداونز في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم في مصر.

ثم بعدها خرج من كأس السوبر على يد فيوتشر، بعد صعوبة موقفه في المجموعة بدوري أبطال أفريقيا.

ولا يخفى على الجميع أن بيراميدز واحد من أكثر الفرق المصرية والأفريقية في الإمكانات المادية، ولكن نتائج الفريق عكس ذلك مع حاليًا.

ووفرت إدارة بيراميدز كل مطالب المدير الفني قبل وأثناء الموسم من أجل تحقيق نتائج إيجابية.

كل الصفقات المطلوبة

دعمت إدارة بيراميدز الفريق، من خلال التعاقد مع الثلاثي مهند لاشين و محمد رضا بوبو و محمود مرعي وبذلك تم تدعيم الفريق على صعيد الدفاع والوسط والهجوم، وكذلك حارس المرمى أحمد ميهوب.

ولم يتوقف قطار لتدعيم لتلبية رغبات باتشيكو عند هذا الحد، بل تم تفعيل بند شراء مصطفى فتحي من ناديه التعاون السعودي فضلا عن ضم ثنائي الزمالك سيف فاروق جعفر و يوسف أسامة نبيه، بجانب فيستون ماييلي هداف أفريقيا وأفضل مهاجم في القارة.

كل سبل الراحة

وجه المدير الفني طلبا جديدا لإدارة بيراميدز وهي ضرورة توفير طائرة خاصة للفريق من أجل السفر إلى الدول الأفريقية من أجل إراحة عناصر الفريق.

وعلى الفور وفرت إدارة بيراميدز طائرات خاصة لسفر الفريق خلال بطولة دوري أبطال إفريقيا، رغم أن تكلفة السفر تصل لما يقرب من 400 ألف دولار وهي أضعاف الطيران العادي ورغم ذلك حرصت الإدارة على توفير طلبات المدير الفني وكانت البداية برحلة إلى رواندا.

وسافر الفريق إلى موريتانيا لمواجهة نواذيبو الموريتاني وخسر بهدفين دون رد، وبعدنا سافر بطيران خاص إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز وتعادل سلبيا بدون أهداف، وعاد إلى القاهرة من جنوب أفريقيا بطيران خاص ولعب العودة أمام صن داونز وخسر على أرضه بهدف دون رد.

المعطيات عكس النتائج مع باتشيكو

بيراميدز على الصعيد المحلي بدأ مميزا في بطولة الدوري، ولكن سرعان ما هبط مستوى الفريق وتعادل أمام بلدية المحلة في آخر مبارياته في الدوري وبات مهددا بفقدان صدارة الدوري، خاصة أنه يمتلك 17 نقطة من لعب 8 مباريات بينما منافسه الأهلي يمتلك 14 نقطة من 6 مباريات وامامه فرصة صدارة الدوري حال الفوز في المؤجلات.

كما خسر باتشيكو مع بيراميدز بعد سلسلة الصفقات التي جاءت الفريق بناء على رغبته، بطولة كأس مصر وخرج من نصف النهائي أمام الزمالك ليستمر مسلسل خسارة البطولات رفقة باتشيكو.

كما تعقد موقف السماوي أفريقيا تحت قيادة باتشيكو، بعد الخسارة أمام صن داونز وفقدان 8 نقط في دور المجموعات ويحتل حاليا المركز الثالث برصيد 4 نقاط من لعب 4 مباريات، ويتبقي فقط مباراتين للفريق في دور المجموعات.

محليا، لم يتوقف نزيف وداع البطولات، بفقدان باتشيكو فرصة المنافسة على السوبر المصري بالخسارة أمام مودرن فيوتشر.

وذلك بخلاف الخروج من الكونفدرالية في الموسم الماضي أمام فريق جنوب أفريقي ضعيف المستوى.