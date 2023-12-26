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"تم تحويل 2 مليون دولار".. مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بخصوص القيد

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محمد اسماعيل - القاهرة - فجر الإعلامي أمير هشام، مفاجأة لجماهير نادي الزمالك، بشأن حل أزمة القيد التي يعاني منها النادي الأبيض خلال الفترة الحالية.

وقال أمير هشام خلال برنامجه عبر قناة "النهار": "هناك انفراجة كبيرة لنادي الزمالك، في الطريق لحل أزمة القيد، خلال الأيام القليلة المقبلة".

أوضح "هشام": "نادي الزمالك استفسر من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، عن إمكانية تحويل المبالغ المطلوبة بالنسبة للغرامات إلى الخصوم أو إرسالها للفيفا ويقوم بتحويلها هو بمعرفته لحل أزمة إيقاف القيد".

وأكمل: "الفيفا خاطب الزمالك بشكل رسمي وأكد له بالموافقة على إرسال الأموال إليه، وسيتم تحويلها من خلاله للخصوم دون أزمة".

وأتم تصريحاته: "نادي الزمالك بالفعل قام بتحويل مبلغ 2 مليون و 175 ألف دولار، قيمة مستحقات نادي سبورتنج لشبونة والغاني أتشمبونج ونادي كاراكاس الفنزويلي، على أن يتم حل أزمة القيد بشكل رسمي خلال حوالي خمسة أيام".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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