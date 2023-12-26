شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية ومحاضرة فنية تنتظر نجوم الأهلى استعدادًا لنهائى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريبه مساء اليوم الثلاثاء في الامارات حيث تخوض العناصر التي شاركت بشكل أساسى في مباراة سيراميكا أمس الاثنين تدريبات استشفائية منعاً للاجهاد فيما يخوض البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً.

ومن المقرر أن يعقد كولر محاضرة فنية لنجوم الاهلى لشرح أخطاء مباراة أمس التي فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد بجانب الحديث عن مودرن فيوتشر المنافس المنتظر في نهائي السوبر.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت بالسعودية تمهيداً لتلافيها فى المباريات المقبلة التي تتسم بالحسم، فى ظل سعى المارد الأحمر للتتويج بالسوبر المصري بعد خسارة كأس السوبر الأفريقى والدوري الأفريقى، والاكتفاء بحصد الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية.

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال عقب الفوز على سيراميكا بهدف نظيف في نصف نهائي السوبر، بينما تأهل فيوتشر إلى النهائي عقب الفوزعلى بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14 / 13 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ويدخل المارد الأحمر مباراة نهائي كأس السوبر بمعنويات مرتفعة بعدما حصد الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه فى كأس العالم للأندية، من خلال 9 مشاركات له في البطولة، ولعب المارد الأحمر ثلاث مباريات في مونديال الأندية والتي احتضنتها المملكة العربية السعودية بفوزه على اتحاد جدة بنتيجة 3-1 ثم خسر من فلومينيسي البرازيلي بهدفين قبل أن يهزم أوراوا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

يستعد فريق الأهلى لمواجهة نظيره مودرن فيوتشر في السابعة مساء الخميس على استاد محمد بن زايد بدولة الامارات في نهائي كأس السوبر المصري.

وتنقل مباراة الأهلى ومودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري عبر شبكة قنوات "أبو ظبي" الرياضية و"قناة أون تايم سبورتس".

ويدخل المارد الأحمر مباراة نهائي كأس السوبر بمعنويات مرتفعة بعدما حصد الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه فى كأس العالم للأندية، من خلال 9 مشاركات له في البطولة، ولعب المارد الأحمر ثلاث مباريات في مونديال الأندية والتي احتضنتها المملكة العربية السعودية بفوزه على اتحاد جدة بنتيجة 3-1 ثم خسر من فلومينيسي البرازيلي بهدفين قبل أن يهزم أوراوا بأربعة أهداف مقابل هدفين.