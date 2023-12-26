شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يدرج يارا عاطف فى القائمة الدولية للحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أدرج الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حكمة الراية المصرية الدولية يارا عاطف، ضمن قائمتي الحكام المساعدات وتقنية الفيديو الـ VAR، والمقرر الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، والخاصة بالموسم الكروي 2023-2024.

كشف مصدر باتحاد الكرة: "القائمة الدولية الجديدة ستشهد تواجد يارا عاطف، حكما للراية مساعدة بالإضافة إلى تواجدها في قائمة حكام الفيديو، على أن تلعب في الموسم الجديد حكم مساعدة وحكم للفيديو".

تابع المصدر: "يأتي هذا التفكير لأكبر استفادة ممكنة من العدد داخل القائمة الدولية، في حالة إقصاء يارا من قائمة الراية بالبطولات الكبرى، يكن لها الأحقية في المشاركة خلال تقنية الفيديو VAR، خاصة وأن المحكمة تعد من أفضل المحكمات اللواتي متواجدين داخل قارة إفريقيا حاليا".

وباتت المحكمة المصرية يارا عاطف أول محكمة عربية تظهر في مباريات كأس العالم للكرة النسائية، بعدما ظهرت المحكمة المصرية الشابة يارا عاطف، حكم الراية الدولية في كأس العالم للناشئات، التي أقيمت العام الماضي في دولة الهند.

وظهرت المحكمة الدولية المصرية وسفيرة التحكيم المصري، ضمن طاقمي تحكيم مباراتي منتخبي فرنسا ونظيره اليابان وألمانيا وتشيلي، في دور المجموعات من بطولة كأس العالم تحت 17 عاما، للمرة الأولى في تاريخ البطولة وتاريخ العرب على الإطلاق.