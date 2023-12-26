شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور وكوكا وطاهر يستعدون لنهائى السوبر بتدريبات فى الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر إمام عاشور لاعب النادي الأهلى، صورة عبر حسابه الشخصى على انستجرام، جمعته بزميليه في الفريق أحمد كوكا وطاهر محمد طاهر، خلال تواجدهم بالجيم لأداء بعض التدريبات استعداداً لنهائي كأس السوبر المصري.



امام عاشور وكوكا وطاهر

ويستعد النادى الاهلى لمواجهة مودرن فيوتشر في السابعة مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الدور النهائي ببطولة كأس السوبر المصري المقام حالياً بالإمارات.

وتأهل فريق مودرن فيوتشر إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد مباراة مثيرة أمام بيراميدز، حيث فاز فيوتشر بنتيجة 14-13 بركلات الجزاء الترجيحية، بعدما كان الوقت الأصلي للقاء قد انتهى بالتعادل السلبي، بينما تأهل النادي الأهلي بعد الفوز في نصف النهائي على سيراميكا بهدف نظيف.

يخوض فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريبه مساء اليوم الثلاثاء في الامارات حيث تخوض العناصر التي شاركت بشكل أساسى في مباراة سيراميكا أمس الاثنين تدريبات استشفائية منعاً للاجهاد فيما يخوض البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً.

ومن المقرر أن يعقد كولر محاضرة فنية لنجوم الاهلى لشرح أخطاء مباراة أمس التي فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد بجانب الحديث عن مودرن فيوتشر المنافس المنتظر في نهائي السوبر.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت بالسعودية تمهيداً لتلافيها فى المباريات المقبلة التي تتسم بالحسم، فى ظل سعى المارد الأحمر للتتويج بالسوبر المصري بعد خسارة كأس السوبر الأفريقى والدوري الأفريقى، والاكتفاء بحصد الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية.