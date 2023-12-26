شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُنهى الاتفاق على تفاصيل الودية الثانية فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، الاتفاق على خوض دورة ودية ثانية في الامارات، خلال يناير المقبل، على أن تكون الدورة عقب انتهاء المشاركة بالدورة الأولى المقرر لها في الفترة من 20 إلى 24 يناير .

أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الدورة ستكون في الفترة من 24 حتى 29 يناير المقبل، وتقام بدبى بمشاركة أندية أهلى جدة السعودي والرجاء المغربي ويوهان الصينى

كان الزمالك اتفق على خوض دورة ودية بالامارات تقام مبارياتها بأبو ظبى ، ويستهلها الأبيض بمواجهة الوحدة يوم 20 يناير المقبل، فيما يلتقى الاتفاق السعودى مع أم صلال القطرى فى ذات اليوم، على أن يتواجه الفائز من المباراتين فى النهائى. .

يذكر أن مجلس إدارة نادى الزمالك قرر التقدم باستئناف بالمحكمة الرياضية الدولية على الحكم الصادر من المحكمة الدولية "كاس" بأحقية فرجانى ساسى لاعب الفريق السابق فى الحصول على ما يقرب من 700 ألف يورو مستحقات قديمة على الزمالك.