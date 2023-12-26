شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ رحلة استشكاف مودرن فيوتشر بحثاً عن لقب السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى رحلة استكشاف فريق مودرن فيوتشر بمشاهدة مبارياته المحلية للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه بحثاً عن التتويج بالسوبر الخميس المقبل.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت بالسعودية تمهيداً لتلافيها فى المباريات المقبلة التي تتسم بالحسم، فى ظل سعى المارد الأحمر للتتويج بالسوبر المصري بعد خسارة كأس السوبر الأفريقى والدوري الأفريقى، والاكتفاء بحصد الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية.

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال عقب الفوز على سيراميكا بهدف نظيف في نصف نهائي السوبر، بينما تأهل فيوتشر إلى النهائي عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14 / 13 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ويدخل المارد الأحمر مباراة نهائي كأس السوبر بمعنويات مرتفعة بعدما حصد الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه فى كأس العالم للأندية، من خلال 9 مشاركات له في البطولة، ولعب المارد الأحمر ثلاث مباريات في مونديال الأندية والتي احتضنتها المملكة العربية السعودية بفوزه على اتحاد جدة بنتيجة 3-1 ثم خسر من فلومينيسي البرازيلي بهدفين قبل أن يهزم أوراوا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

يستعد فريق الاهلى لمواجهة نظيره مودرن فيوتشر في السابعة مساء الخميس على ستاد محمد بن زايد بدولة الامارات في نهائي كأس السوبر المصري.

وتنقل مباراة الاهلى ومودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري عبر شبكة قنوات "أبو ظبي" الرياضية و"قناة أون تايم سبورتس".

ويدخل المارد الأحمر مباراة نهائي كأس السوبر بمعنويات مرتفعة بعدما حصد الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه فى كأس العالم للأندية، من خلال 9 مشاركات له في البطولة، ولعب المارد الأحمر ثلاث مباريات في مونديال الأندية والتي احتضنتها المملكة العربية السعودية بفوزه على اتحاد جدة بنتيجة 3-1 ثم خسر من فلومينيسي البرازيلي بهدفين قبل أن يهزم أوراوا بأربعة أهداف مقابل هدفين.