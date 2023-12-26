شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا و آدم حكاية حب فى الزمالك..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل خلال الساعات القليلة الماضية محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب فريق الزمالك بعيد ميلاد نجله أدم ، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وقد ارتدى الثنائى الملابس البيضاء خلال الاحتفال

ويحرص شيكابالا على نقل حبه للقلعة البيضاء الى ابنه الصغير، حيث أنه منذ ولادته يحرص على ارتدائه ملابس الزمالك، و يقوم باصطحابه معه في بعض الأوقات الى الملعب، للعب بالكرة داخل جدران الزمالك.

كما يحرص شيكابالا دائما، على أن يرتدى ابنه الصغير قميص الزمالك خلال حصة تدريبية يقوم خلالها الأباتشى بتعليمه مهارات الكرة.

كان محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك، احتفل برقصة الحرية الفلسطينية، بعد هدفه في شباك سوار الغيني بكأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث نجح شيكابالا في تسجيل الهدف الثاني في شباك سوار الغيني لصالح الزمالك.



ادم



ادم شيكا



ادم شيكابالا



ادم وشيكابالا



اللاعب وا بنه