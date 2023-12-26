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الزمالك لـ"الخليج 365 " : اعتذرنا عن عدم المشاركة فى كأس الرابطة

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القاهرة - سامية سيد - اعتذر مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب عن عدم المشاركة فى منافسات بطولة كأس الرابطة التى تنطلق يوم 7 يناير المقبل. 

أكد حسين السيد عضو مجلس إدارة نادى الزمالك لـ"الخليج 365"، أنه تم الاعتذار بالفعل عن المشاركة فى البطولة التى تنطلق خلال الايام المقبلة ، على أن يتم متابعة تطورات الموقف مع اتحاد الكرة

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة ، برئاسة أحمد دياب، بالتنسيق مع عامر حسين المشرف العام على المسابقات، انطلاق مباريات بطولة كأس الرابطة يوم 7 يناير المقبل.

 

ومن المقرر سحب قرعة بطولة كأس الرابطة 31 ديسمبر الجارى، علما بأن النادى الأهلى أعلن اعتذاره عن عدم المشاركة فى البطولة.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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