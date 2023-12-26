شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية تحصد لقب بطولة الجمهورية للمناطق فى الكونغ فو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حصدت محافظة الإسكندرية لقب بطولة الجمهورية الرسمية للمناطق للكونغ فو تحت 12 ساندا للبنين التي أقيمت في محافظة بورسعيد بمشاركة 20 منطقة على مستوى محافظات الجمهورية بإجمالي 540 لاعب.

وشهدت بطولة الجمهورية الرسمية للمناطق منافسة قوية بين اللاعبين المشاركين حيث جاء في المركز الثاني محافظة القاهرة وفي المركز الثالث جاءت الغربية وفي المركز الرابع جاءت محافظة بورسعيد وسط أداء جيد من الجميع.

وقال شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، إن البطولة شهدت منافسات قوية من جانب اللاعبين الذين توزعوا من 20 منطقة وسط انتشار كبير وواسع للعبة كونغ فو الأخذ في الارتفاع على مدار الفترات الماضية.

وأضاف شريف مصطفى، أن الاتحاد يسير في الطريق الصحيح من خلال توسيع قاعدة المشاركة في مختلف محافظات الجمهورية فضلا عن الوصول باللاعبين إلى العالمية بعد الوصول إلى منصات بطولات العالم على مدار السنوات الماضية.

وتواجد في البطولة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للووشو كونغ فو واللواء عصام خاطر مدير ادارة التخطيط والمتابعة بالاتحاد المصري للووشو كونغ فو ورئيس منطقة بورسعيد للووشو كونغ فو وعدد من المسئولين في محافظة بورسعيد الذين أثنوا على المستوى الجيد للاعبين وعلى تنظيم البطولة.