البنك الأهلي يوافق على رحيل "سعيد"

ياسر رشاد - القاهرة - عبر طارق مصطفى، المدير الفني لـ البنك الأهلي ، عن سعادته بعودة فريقه للانتصارات بعد الفوز على بلدية المحلة بهدفين دون رد بالجولة العاشرة للدوري.

وقال مدرب البنك الأهلي : "توفيق الله هو ما كان نطلبه، تلقينا 3 هزائم متتالية، وكنا لا نستحق الهزيمة، كنا نهدر الفرص بغرابة، وتسكن شباكنا أهداف سهلة".

وأضاف: "جميع المدربين السابقين في البنك الأهلي محترمين، وعلى مستوى عالي، هناك ضغوط على البنك الأهلي منذ بداية الموسم لأن طموحه يجب أن يكون أفضل من ذلك بسبب إمكانياته".

وأتم طارق مصطفى تصريحاته قائلًا: "البنك الأهلي يضع خطة للمنافسة على القمة في جدول ترتيب الدوري، إلا أن الهزيمة الواحدة تتسبب في الهزيمة التي تليها".

وفي سياق آخر، قرر الجهاز الفني للفريق، الموافقة على خروج أحمد سعيد لاعب خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة.

وعلمت "الخليج 365" أن هذا القرار بسبب ابتعاد اللاعب عن المشاركة فى المباريات ورغبة منه فى خوض تجربة فى أحد الأندية لاستعادة مستواه، حيث شارك بديلا فى 3 مباريات هذا الموسم.

