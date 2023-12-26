الأهلي يهزم سبورتنج في دوري اليد للسيدات

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، اليوم نظيره فريق سموحة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر.

وتقام المباراة على صالة سموحة بالإسكندرية، في الرابعة عصرا، ويسعى الأهلي للفوز بها ومواصلة عروضه المميزة في البطولة.

وعقد محمد عادل المدير الفني لفريق سيدات يد الأهلي، جلسة مع لاعبات الفريق قبل انطلاق المباراة للتأكيد على بعض الجوانب

الخططية والفنية استعدادا للقاء.

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد فاز في المباراة الماضية أمام فريق سبورتنج بنتيجة 25-21، ضمن منافسات بطولة الدوري

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وقدم خلالها الأهلي عرضًا قويًّا، بفضل الدفاع القوي والهجوم السريع.

أثنى محمد عادل، المدير الفني للفريق، بما قدمته اللاعبات خلال اللقاء من مردود بدني مميز، أسهم في تحقيق الفوز ومواصلة العروض القوية في البطولة.

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد فاز قبلها في مباراة أمس أمام فريق سموحة بنتيجة 31-22، ضمن منافسات بطولة الدوري.



