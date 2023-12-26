عقدة لاتينية تهدد اتحاد جدة في كلاسيكو النصر

ياسر رشاد - القاهرة - يخشى الاتحاد من تكريس عقدة لاتينية تلاحقه في السنوات الماضية أمام النصر في الكلاسيكو منذ تطبيق نظام الاحتراف في الدوري السعودي.

النصر والاتحاد يدخلان كلاسيكو الليلة بدوافع لا تقبل القسمة على اثنين، حيث سيبحث الأول عن اللحاق بالهلال في الصدارة، في حين يبحث الثاني عن الخروج من دوامة النتائج السلبية في الأسابيع الأخيرة.

الأمور كلها تبدو في صالح النصر أكثر من الاتحاد، بالنظر إلى النتائج الأخيرة وطموح كل منهما وصولا إلى حجم الغيابات التي تضرب صفوف “نمور جدة”.

عقدة لاتينية..

أزمات اتحاد جدة تمتد إلى عقدة لاتينية يخشاها أمام النصر وهي نتائجه المتواضعة منذ تطبيق الاحتراف في السعودية تحت قيادة فنية لمدرب ينتمي إلى المدرسة اللاتينية في التدريب.

اتحاد جدة خاض 7 مواجهات أمام النصر تحت قيادة مدرب من أمريكا اللاتينية ما بين موسم 2008/09 وحتى الموسم الماضي، لم يحقق فيها سوى انتصارًا واحدًا فقط، وكان تحت قيادة المدرب التشيلسي لويس سييرا في أبريل من العام 2019، ولكنه خسر مرتين أمام نفس المنافس.

وحسم التعادل 4 مواجهات بين النصر والاتحاد تحت قيادة مدرب لاتيني، كانت واحدة منهم تحت قيادة سييرا، وأخرى مع الأرجنتيني غابرييل كالديرون، ومرتين مع البرازيلي فابيو كاريلي.

التحدي الأول..

التحدي الأول يتمثل في أن مدربا الاتحاد والنصر، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو والبرتغالي لويس كاسترو، سيخوضان الكلاسيكو لأول مرة بأهداف مختلفة.

جاياردو يبحث عن تصحيح الأوضاع في الاتحاد بعد سلسلة النتائج المخيبة من جهة ومن أخرى لتقديم نفسه بصورة جيدة بعد الانطباع السئ الذي رسمه في أذهان جماهير “نمور جدة” منذ استلامه المهام الفنية خلفًا للبرتغالي نونو سانتو.

في الجهة المقابلة يتطلع لويس كاسترو لمواصلة انتصارات النصر والركض نحو الصدارة التي يعتليها الهلال بفارق 10 نقاط.

بارقة أمل..

يمنح استاد عبدالله الفيصل بارقة أمل لكتيبة "نمور جدة" في الكلاسيكو، حيث ستكون المواجهة الخامسة بين الفريقين وشهدت تفوق لصالح صاحب الأرض بواقع انتصارين للاتحاد مقابل فوز واحد للنصر والتعادل في أخرى.

ويستقبل عبدالله الفيصل، مباراة الاتحاد والنصر، مساء اليوم الثلاثاء، عند دقات الثامنة بتوقيت القاهرة، لحساب منافسات الدوري السعودي.

ويحتل النصر المركز الثاني في سلم ترتيب المسابقة برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد في المركز السادس بفارق 12 نقطة.