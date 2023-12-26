المصارعة يدخل معسكرا مغلقا بالمركز الأولمبي ومنتخب النسائية يعسكر في الإسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - يدخل منتخب مصر الوطني للمصارعة الرومانية معسكرا مغلقا اليوم الثلاثاء، بالمركز الأولمبي بالمعادي تحت قيادة المدير الفني للفريق كمال عبدة، ضمن خطة الاستعداد لبطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد والتي تستضيفها مصر في شهر مارس المقبل.

وقال العميد عادل إبراهيم مصطفى ان المعسكر سيشهد انضمام جميع اللاعبين الحاصلين على المركز الاول في بطولة الجمهورية الاخيرة التى اقيمت بالإسكندرية في الفترة ١٩ الي ٢٣ ديسمبر .

وتابع بان المعسكر سيشهد ايضا انضمام العناصر الاساسية للمنتخب وهم محمد إبراهيم كيشو و محمد مصطفي و مصطفي حسين .

وأوضح العميد عادل إبراهيم مصطفى ان الاتحاد يفاضل حاليا بين رأس البر و بورسعيد لاستضافة معسكر منتخب المصارعه الحرة في حين تم الاستقرار على إقامة معسكر منتخب المصارعة النسائية في مدينة الإسكندرية.