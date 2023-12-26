فك العقدة وإنقاذ الصورة أمام الكبار.. 8 مشاهد منتظرة في كلاسيكو النصر واتحاد

ياسر رشاد - القاهرة - يحظى كلاسيكو النصر والاتحاد المرتقب، باهتمام جماهيري وإعلامي كبير بسبب المنافسة التاريخية بين الفريقين في السعودية من جهة ومن أخرى لحجم وقيمة العناصر الموجودة بصفوف كل فريق منها.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد اتحاد جدة في المركز الخامس بفارق 12 نقطة.

الفريقان يدخلان الكلاسيكو بدوافع وأهداف مختلفة، إذ يبحث النصر عن ملاحقة الهلال على الصدارة وتقليص فارق النقاط، بينما يتطلع اتحاد جدة للخروج من مستنقع النتائج السلبية في الأونة الأخيرة، ومابين أهداف هذا وذاك تخرج 8 مشاهد منتظرة في الكلاسيكو السعودي المنتظر والتي نستعرضها في السطور التالية.

كسر العقدة..

يسجل النصر رقمًا سلبيًا أمام اتحاد جدة في الكلاسيكو، حيث لم ينجح في تحقيق أي انتصار منذ موسم 2018، وذلك خلال 10 مواجهات بواقع 7 هزائم وثلاثة تعادلات.

الريمونتادا الغائبة..

يشهد كلاسيكو النصر واتحاد جدة، نتائج متوازنة بانتهاء المواجهات بفوز الفريق الذي يتقدم أولا، حيث لم يشهد أي "ريمونتادا" منذ ما يقرب 9 سنوات.

وتعود آخر "ريمونتادا" إلى شهر أبريل من العام 2014 حينما تقدم اتحاد جدة بهدف ثم قلب النصر الطاولة وفاز بثلاثية.

إنقاذ الصورة أمام الكبار..

يبحث اتحاد جدة في كلاسيكو النصر على إنقاذ صورته أمام الكبار، وذلك بعد خسارته أمام الهلال والأهلي في الدوري السعودي هذا الموسم.

وكانت الأندية الثلاثة قد فاز في مباراة أو أكثر أمام كبار السعودية، حيث أن النصر فاز على الأهلي وخسر من الهلال، بينما فاز الأهلي على الاتحاد وخسر من الهلال، وفي حال خسارة اتحاد جدة أمام النصر ستعنى خسارته أمام كبار الدوري السعودي في الدور الأول.

معادلة الهلال والأهلي..

يبحث النصر في الكلاسيكو عن معادلة رقم الهلال والأهلي أمام اتحاد جدة، حيث فاز الثنائي على “العميد” في 8 مرات على ملعبه، ويمتلك النصر 7 انتصارات على ملعب اتحاد جدة.

استغلال ظروف الاتحاد..

يسعى كتيبة لويس كاسترو لاستغلال معاناة اتحاد جدة في الدوري السعودي، من أجل مواصلة النصر مطاردة الهلال على صدارة جدول الترتيب، في ظل معاناة اتحاد جدة من تفاقم حجم الإصابات وتصاعد وتيرة النتائج السلبية على مستوى الدوري السعودي التي جعلته يتراجع إلى المركز السادس.

في الجانب الأخر سيكون كلاسيكو النصر فرصة كبيرة لنمور جدة من أجل استعادة التوازن بعد سلسلة الإخفاقات المتتالية في الأسابيع الأخيرة.

عقدة أندية الرياض..

خسر اتحاد جدة في آخر مباراتين أمام أندية الرياض أمام الهلال والشباب، ويخشى من تكرار سيناريوهات سابقة بالخسارة أمام كبار الرياض الثلاثة وذلك بالخسارة أمام النصر في الكلاسيكو المنتظر.

حمدالله ورقم تاريخي..

يتصدر النجم المغربي عبدالرازق حمدالله قائمة هدافي الفريقين في الكلاسيكو برصيد 7 أهداف بواقع 6 مع النصر وهدف مع اتحاد جدة.

رونالدو وتاليسكا.. البحث عن الهدف الأول

يعد كلاسيكو النصر والاتحاد فرصة للثنائي كريسيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا، لتسجيل الهدف الأول، حيث لم يسبق لهما معاناة شباك نمور جدة منذ وصولهما إلى الدوري السعودي.

بجانب التحاد لم ينجح كريستيانو رونالدو في هز شباك الهلال والتعاون والفيحاء والباطن، في حين لم يسجل تاليسكا أمام التعاون، والخليج، والأخدود، والوحدة.

ويتصدر كريستيانو رونالدو قائمة هدافي الدوري السعودي في الموسم الحالي برصيد 17 هدفًا بواقع هدف لكل مباراة، بينما يأتي تاليسكا في المركز الخامس بعشرة أهداف.