على غرار الاهلي.. الزمالك يقرر الانسحاب من كأس الرابطة رسميًا

أعلن نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب اليوم الثلاثاء الانسحاب من بطولة كأس الرابطة المحترفة على غرار غريمه التقليدي النادي الأهلي.

وأكدت تقارير صحفية في الساعات الماضية أن الجهاز الفني بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال أخطر إدارة الفارس الأبيض بضرورة الانسحاب من بطولة كأس الرابطة المحترفة.

وجاء هذا القرار من الجهاز الفني نظرًا لانشغال الفارس الأبيض بمعسكر في دولة الإمارات، لخوض بطولتين وديتين في أبو ظبي ودبي إلى جانب تواجد أكثر من لاعب مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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واستقرت إدارة الزمالك بشكل شبه نهائي على الانسحاب من البطولة، بناء على قرار الجهاز الفني، حيث من المنتظر إبلاغ اتحاد الكرة بقرار القلعة البيضاء في الساعات القادمة.

ويعود الزمالك لاستئناف تدريباته الجماعية الخميس القادم على ملعب النادي بميت عقبة بعدما منح الجهاز الفني راحة سلبية للاعبين لمدة أسبوع عقب العودة من أنجولا.

وحسم الفارس الأبيض تأهل إلى دور ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية عقب تعادله الأخير مع نادي ساجرادا الأنجولي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بالمسابقة القارية.