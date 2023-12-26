فيوتشر يعلن غياب عمر كمال عبد الواحد عن مواجهة الاهلي

أعلن نادي فيوتشر في بيان رسمي اليوم الثلاثاء عن تفاصيل إصابة اللاعب عمر كمال عبد الواحد الظهير الأيمن لنادي فيوتشر قبل المواجهة المرتقبة أمام النادي الاهلي.

ويستعد نادي فيوتشر للمواجهة المرتقبة أمام النادي الاهلي على ملعب “محمد بن زايد” في نهائي كأس السوبر المصري للأبيض يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر المقبل.

وأكد فيوتشر أن عمر كمال قد أجرى الفحوصات الطبية المطلوبة للإطمئنان عليه بعد عودته من أبو ظبي والمشاركة في بطولة السوبر المصري.

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وأوضح طبيب فيوتشر أحمد عيد أن نتائج اللاعب جاءت مطمئنة حيث أظهرت جود إجهاد في عضلات الساق اليمنى مما يستلزم راحة لمدة أقصاها ١٠ أيام حرصاً على سلامته خلال الفترة القادمة لوجود العديد من التحديات الهامة مع الفريق والمنتخب الوطني.

وستنطلق مواجهة فيوتشر أمام الأهلي يوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت السعودية.