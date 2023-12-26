عقوبات تنتظر الزمالك بعد الانسحاب من كأس الرابطة رسميًا

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، بشكل رسمي الانسحاب من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، المقرر إقامتها في يناير المقبل.

يأتي ذلك على غرار النادي الاهلي الذي أعلن قبل أيام عدم المشاركة في كأس رابطة الأندية المحترفة بشكل رسمي أيضًا.

ويأتي قرار الزمالك بالاعتذار عن المشاركة في كأس الرابطة بسبب صعوبة تكوين فريق يشارك في البطولة، في ظل ارتباط الأبيض بخوض معسكر في دولة الإمارات العربية المتحدة يتخلله المشاركة في دورة أبوظبي الودية.

اقرأ أيضًا.. إصابة سابعة في دفاع الاتحاد قبل مواجهة النصر

ومن المقرر أن يسافر فريق الزمالك بجميع اللاعبين، بالإضافة إلى العناصر المميزة من قطاع الناشئين، إلى الإمارات.

وينتظر الزمالك عقوبة بعد الانسحاب من كأس الرابطة وفقًا لما نصت عليه اللائحة، والذي جاء كالتالي: “إذا اعتذر نادٍ عن الاشتراك في مسابقة كأس الرابطة المصرية المحترفة، قبل إجراء القرعة، يخصم منه مبلغ قدره مليون جنيه، قيمة مشاركة النادي في بطولة الدوري، وإذا انسحب نادي بعد إجراء قرعة كأس الرابطة المصرية المحترفة، توقع عليه غرامة مالية قدرها 2 مليون جنيه”.

وحتى الآن لم تجر قرعة بطولة كأس الرابطة، وبالتالي فإن العقوبة التي ستوقع على الزمالك هي الأولى.