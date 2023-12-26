الاهلي يقترب من جائزة أفضل نادِ في العالم.. صورة

اقترب النادي الاهلي من حصد جائزة أفضل نادي في العالم المقدمة من زة جلوب سوكر العالمية بعد تفوقه على عدد من الأندية العالمية الكبرى.

ويعتلي النادي الاهلي تصويت الجماهير على جائزة جلوب سوكر العالمية لأفضل نادٍ فى العالم خلال العام الجارى 2023، عبر الموقع الرسمي للجائزة المرموقة.

ويتواجد المارد الأحمر في المرتبة الأولى بترتيب أفضل نادي في العالم 2023 المقدمة من جلوب سوكر عقب حصوله على 26.2% من أصوات الجماهير المشاركة فى التصويت حتى الآن.

اقرأ أيضًا: الاهلي يوضح موقف مروان عطية من مواجهة فيوتشر في نهائي السوبر

ويتفوق العملاق القاهري على مانشستر سيتي الفائز مؤخرا بلقب بطولة كأس العالم للأندية بفارق ضئيل بعدما حصل الأخير على 26.1% من أصوات الجماهير حتى الآن حول أفضل نادى فى العالم.

وجاء في المرتبة الثالث نادي الهلال السعودي بحصوله على 13.8%، يليه فريق فلومينينسي بطل كوبا ليبرتادوريس فى المركز الرابع بـ12%.