إصابة سابعة في دفاع الاتحاد قبل مواجهة النصر

تعرض لاعب جديد في دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، قبل مواجهة نظيره النصر، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأكد الإعلامي الرياضي “منار الشاهين” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، أن تركي الجعدي، مدافع الاتحاد الشاب، تعرض للإصابة في تدريب الفريق الأخير.

وأوضح أن تركي الجعدي، تعرض للإصابة بالتواء في المفصل في تدريب الفريق أمس، ولم تتحدد جاهزيته لمواجهة النصر.

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ويغيب عن صفوف الاتحاد في مواجهة النصر، 10 لاعبين مؤثرين، وهم: “أحمد حجازي، عمر هوساوي، أحمد شراحيلي، لويس فيليبي، مهند الشنقيطي، سويلم المنهالي، مدالله العليان، وأحمد بامسعود، وتركي الجعدي”.

ويلتقي الاتحاد بنظيره النصر، في الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الثلاثاء.

ويحتل الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 28 نقطة.