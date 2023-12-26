الزمالك يفجر مفاجأة عن مستقبل معتمد جمال

فجر أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، مفاجأة عن مستقبل معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح سالم أن معتمد جمال يسير بخطوات ثابتة مع الزمالك خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن استمراره مرتبط بالنتائج التي سيقدمها، ويتم تقييمه مثل أي مدرب.

وأشار سالم في تصريحات إذاعية خلال برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090، إلى أن معتمد جمال حقق نتائج مميزة مع الزمالك، في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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فيما تحدث عن تجديد عقد أحمد فتوح، لاعب الفريق الأبيض، حيث أكد متحدث الزمالك: “هو من أبناء القلعة البيضاء وولاده، ولكن جددنا التعاقد معه بشروط النادي، لأن النادي هو من يقرر هذه الأمور وليس اللاعب”.