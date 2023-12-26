"مش عارفين نكون فريق".. عضو الزمالك يكشف لـ "الخليج 365" أسباب الانسحاب من كأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الاستقرار على اعتذار النادي الأبيض من عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة هذا الموسم.

وأوضح حسين السيد في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": "نعم في طريقنا للاعتذار عن المشاركة في البطولة، ولكن هذا الأمر ليس له علاقة بنتائج فرق الناشئين".

وأضاف "السيد": "نحن حاليا نجد صعوبة في تكوين فريق يشارك في بطولة كأس الرابطة، في ظل مشاركة الفريق الأول في معسكر بالإمارات استعدادا لمباريات الدور الثاني".

جدير بالذكر أن النادي الأهلي أعلن من قبل الاعتذار عن المشاركة هو الآخر في بطولة كأس الرابطة، نظرا للارتباطات الخارجية.