"كولر فعل هذا الأمر خوفًا من إقالته".. تعليق ناري من أحمد الطيب على تأهل الأهلي لنهائي السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه المعلق أحمد الطيب رسالة قوية للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، بعد تحقيق الفوز أمس على سيراميكا كليوباترا والتأهل لنهائي كأس السوبر المصري.

وكتب "الطيب"، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بعد خسارته 3 بطولات متتالية، من الطبيعي أن يلعب كولر بلاعبيه الأساسين".

أوضح: "لست مع من يهاجمه ويطالبه بإراحة نجوم الفريق في مباراة السوبر بالإمارات، فخسارة الأهلي للبطولة الرابعة في أربعة أشهر قد يطيح بالمدرب صاحب ألقاب خماسية، الموسم الواحد، إلى خارج أسوار النادي".

وأتم تصريحاته: "ويبقى السؤال، ما هو سرّ إختفاء ديانج".

جدير بالذكر أن فريق الأهلي حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا، بهدف دون رد، وتأهل لنهائي كأس السوبر، خلال المباراة التي أقيمت بينهما في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.