أضاعت عليه 6 بطولات.. ما هي اللعنة التي تطارد بيراميدز في المباريات الحاسمة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يستمر دولاب نادي بيراميدز بلا بطولات للعام الخامس على التوالي بعد أن ودع كأس السوبر المصري أمام مودرن فيوتشر.

بيراميدز والذي تحول من الأسيوطي إلى اسمه الحالي في 2018، لم يستطع لاعبوه في حصد أي بطولة حتى الآن، رغم كم الإنفاقات التي تم صرفها في بناء الفريق خلال السنوات الماضية.

وجلب الفريق السماوي أفضل اللاعبين الذين يمتلكون من القدرات الفنية والمهارية ولكن لم يؤد ذلك إلى طريق البطولات.

ركلات الترجيح تعاند بيراميدز

وبعيدا عن الجانب الفني والمالي الذي يعيشه بيراميدز منذ أن تأسس باسمه الجديد إلا أن هناك لعنة لم يتخلص منها، وتطارده في كل المباريات المصيرية والحاسمة.

فعندما تبحث عن نتائج بيراميدز وخسارته لمباريات فاصلة، عليك أن تفتش عن ركلات الترجيح والتي تسببت في إضاعة عدة بطولات على النادي.

تلك اللعنة (ركلات الترجيج) كانت حاضرة بقوة في لقاء بيراميدز أمام مودرن فيوتشر من السوبر المصري التي انتهت بنتيجة 14-13 بعد انتهاء الوقت الأصلي بدون أهداف.

واعتاد بيراميدز على التذوق من مرارة ركلات الترجيح أو الحظ كما يطلق عليها.

بيراميدز ودع كأس مصر 3 مرات بسبب ركلات الترجيح

واجه الفريق السماوي لعنة ركلات الترجيح 3 مرات في بطولة كأس مصر.

البداية كانت مع موسم 2017-2018 عندما خرج بيراميدز من الدور نصف النهائي أمام سموحة بعد الهزيمة بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

وفي موسم 2019-2020، ودع بيراميدز كأس مصر من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 3-1.

وخلال نسخة 2022-2023 تلقى بيراميدز هزيمة من الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في الدور نصف النهائي بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.

وداع من كأس الرابطة

وفي نسخة 2023، ودع بيراميدز بطولة كأس الرابطة بنسختها الثانية بعد الهزيمة من إنبي في دور الـ16 إذ عانى أيضًا من لعنة ركلات الترجيح حيث خسر المباراة بنتيجة 6-5.

اللعنة لم تتركه في الكونفدرالية

ولم ينج بيراميدز من لعنة ركلات الترجيح في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ففي نسخة 2021، وصل بيراميدز إلى الدور نصف النهائي وخرج على يد الرجاء المغربي بعد الهزيمة بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

السوبر المصري

وبالأمس القريب ودع بيراميدز بطولة كأس السوبر للأندية الأبطال من دور نصف النهائي بعد الخسارة أمام موردن فيوتشر بعد ماراثون لركلات الترجيج انتهى في النهاية بنتيجة 14-13.