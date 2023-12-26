رابطة الأندية تصدم الزمالك بعد انسحابه من كأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - قررت رابطة الأندية المصرية، معاقبة نادي الزمالك بعد قرار الانسحاب من بطولة كأس الرابطة للموسم الجديد.

وأعلن نادي الزمالك، منذ قليل، الانسحاب بشكل رسمي، من بطولة كأس الرابطة، نظرا لانشغال الفريق بخوض معسكر خارجي بالإمارات في نفس موعد البطولة.

وأوضحت رابطة الأندية في بيان لها توقيع عقوبة على نادي الزمالك، قدرها مليون جنيه، بعدما استلمت خطابا يفيد باعتذار الفريق الأبيض، عن عدم خوض بطولة كأس رابطة الأندية الموسم الجاري 2023-2024.

وأضافت الرابطة أنه طبقا للمادة 59 من لائحة المسابقات ونظام وشروط كأس الرابطة 2023-2024 فإنه إذا اعتذر ناد عن الاشتراك في مسابقة كأس الرابطة قبل إجراء قرعة البطولة، يتم خصم مبلغ وقدره مليون جنيه مصري وذلك قيمة مشاركة النادي في بطولة المصري.