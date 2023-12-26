شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا لتحديد ثالث السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق بيراميدز، لمواجهة نظيره سيراميكا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد محمد بن زايد بالإمارات، لتحديد المركزين، الثالث والرابع، ببطولة كأس السوبر المصري.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا

تقام مباراة بيراميدز وسيراميكا في تمام الثالثة عصر الخميس المقبل على ستاد محمد بن زايد بالإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وسيراميكا

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة بيراميدز وسيراميكا لتحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة السوبر.

ماذا قدم بيراميدز وسيراميكا في كأس السوبر

خسر فريق بيراميدز في الدور نصف النهائي ببطولة كأس السوبر المصري، أمام مودرن فيوتشر بنتيجة 14-13، بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بين الفريقين بالتعادل السلبي، بينما خسر سيراميكا أمام الأهلي بهدف نظيف.

مصير باتشيكو قبل مواجهة سيراميكا

يعقد مسئولو نادى بيراميدز جلسة مع البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، خلال الساعات المقبلة، للتفاوض حول إنهاء التعاقد بين الطرفين، بعدما خسر الفريق من مودرن فيوتشر وفشل فى التأهل لنهائى السوبر، وترغب إدارة بيراميدز فى إنهاء التعاقد مع باتشيكو بسبب الفشل فى التأهل لنهائى السوبر، ومن قبل الخسارة من صن داونز بهدف دون رد فى الجولة الرابعة بدورى أبطال أفريقيا بهدف دون رد، ومن ثم تأزم موقف الفريق فى التأهل لدور الثمانية.