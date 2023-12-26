شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يحفز لاعبيه بالمكافآت قبل مواجهة الأهلي فى نهائى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد مسؤولو نادى مودرن فيوتشر، لاعبي الفريق، بصرف مكافآت مادية، وذلك لتحفيزهم على الفوز ببطولة كأس السوبر المصري، لحصد ثاني بطولات الفريق بعد التتويج في وقت سابق ببطولة كأس رابطة الأندية، حيث ضرب مودرن فيوتشر موعداً في المباراة النهائية من كأس السوبر المصري المقام حالياً بالإمارات، مع النادي الأهلي حامل اللقب.

ويلتقي مودرن فيوتشر مع النادي الأهلي في السابعة مساء الخميس المقبل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد محمد بن زايد بالإمارات.

وتأهل فريق مودرن فيوتشر إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد مباراة مثيرة أمام بيراميدز، حيث فاز فيوتشر بنتيجة 14-13 بركلات الجزاء الترجيحية، بعدما كان الوقت الأصلي للقاء قد انتهى بالتعادل السلبي، بينما تأهل النادي الأهلي بعد الفوز في نصف النهائي على سيراميكا بهدف نظيف.

ويغيب عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشرعن نهائي السوبر المصري، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها قبل انطلاق بطولة السوبر المصري، بتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الأمامية، وذلك عقب إصابته خلال مشاركته في التدريبات، كما يفتقد مودرن فيوتشر خدمات كل من، ناصر ماهر، أحمد رفعت أمام النادي الأهلي في المباراة النهائية بكأس السوبر المصري.