شكرا لقرائتكم خبر عن كأس السوبر فرصة كولر لكسر عقدته أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لإضافة لقب جديد مع الأهلي حال التتويج بلقب السوبر المصري، حال الفوز على مودرن فيوتشر في المباراة التي تجمعهما مساء الخميس المقبل في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

ويعد مودرن فيوتشر هو النادي المصري الوحيد الذي فشل كولر في تحقيق الفوز عليه، ويبقى العقدة بالنسبة للمدرب الذي لم يتمكن من الفوز عليه في مواجهتين سابقتين بالموسم الماضي انتهت بالتعادل بين الفريقين.

وحال التتويج بلقب السوبر على حساب فيوتشر، سيكون كولر قد نجح في كسر عقدته مع فيوتشر من خلال حصد لقب جديد يضاف لسلسة ألقابه مع الفريق الأحمر.

وسبق والتقيا الأهلي في 4 مباريات سابقة جميعهم في مسابقة الدوري المصري، ونجح الأهلي في تحقيق فوز وحيد بينما حسم التعادل 3 مباريات سابقة.

أول مواجهة جمعت الأهلي وفيوتشر كانت في الجولة السابعة من موسم 2021-2022 تحت قيادة بيتسو موسيماني، وانتهت المباراة بين الفريقين بهدف لمثله بعد تقدم محمد شريف للأهلي قبل أن يتعادل كريم نيدفيد لصالح فيوتشر.

وفي مباراة الدور الثاني من الدوري تحت قيادة ريكاردو سواريش، نجح الأهلي على فيوتشر بأربعة أهداف دون رد، سجل محمد مجدي أفشة هدفين، وعلي معلول من ضربة جزاء وأحمد عبد القادر .

وفي الموسم الماضي تحت قيادة كولر، تعادل الفريقان بهدف لمثله في لقاء الجولة السابعة، بعد تقدم حسين الشحات بالهدف الأول لصالح الأهلي وتعادل عبد الكبير الوادي لصالح مودرن فيوتشر في مباراة شهدت إهدار محمد مجدي أفشة ضربة جزاء في الدقيقة 95، قبل أن يتعادل الفريقان سلبيًا في لقاء الجولة 24 من الموسم الماضي.