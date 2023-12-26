شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تغرم الزمالك مليون جنيه بعد الاعتذار عن كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت رابطة الأندية المصرية المحترفة رد رسمي لنادي الزمالك بعد أن أستلمت خطاب يُفيد باعتذار الفريق الأول لكرة القدم عن عدم خوض بطولة كأس رابطة الأندية الموسم الجاري 2023 - 2024.



وجاء فى بيان الرابطة أنه طبقا للمادة 59 من لائحة المسابقات ونظام وشروط كأس الرابطة 2023-2024 فإنه إذا اعتذر نادي عن الإشتراك في مسابقة كأس الرابطة قبل إجراء قرعة البطولة يتم خصم مبلغ وقدره مليون جنيه مصري وذلك قيمة مشاركة النادي في بطولة الدوري العام (دوري nile).

واعتذر مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب رسميا عن عدم المشاركة فى منافسات بطولة كأس الرابطة التى تنطلق يوم 7 يناير المقبل.