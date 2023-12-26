شكرا لقرائتكم خبر عن الفحوصات الطبية تؤكد عودة عمر كمال عبد الواحد إلى الملاعب بعد 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكمل عمر كمال عبد الواحد نجم نادي مودرن فيوتشر الفحوصات الطبية المطلوبة للإطمئنان عليه بعد عودته من أبو ظبي والمشاركة في بطولة السوبر المصري.

وأوضح الدكتور أحمد عيد رئيس الجهاز الطبي لنادي مودرن فيوتشر أن بعد استكمال الفحوصات وعمل الرنين المغناطيسي جاءت النتائج مطمئنة لحالة اللاعب، وأظهرت وجود إجهاد في عضلات الساق اليمنى مما يستلزم راحة لمدة أقصاها 10 أيام حرصاً على سلامته خلال الفترة القادمة لوجود العديد من التحديات الهامة مع الفريق والمنتخب الوطني.

تعرض عمر كمال عبد الواحد للإصابة قبل انطلاق بطولة السوبر المصري، في العضلة الأمامية، وذلك خلال مشاركته في التدريبات.

وعاد اليوم الثلاثاء، عمر كمال عبد الواحد، لاعب مودرن فيوتشر، إلى القاهرة، بعد تأكد غيابه عن مباراة نهائي كأس السوبر المصري المقرر إقامتها في السابعة مساء الخميس المقبل بين مودرن فيوتشر والأهلي بسبب الإصابة.

وتأهل فريق مودرن فيوتشر إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد مباراة مثيرة أمام بيراميدز، حيث فاز فيوتشر بنتيجة 14-13 بركلات الجزاء الترجيحية، بعدما كان الوقت الأصلي للقاء قد انتهى بالتعادل السلبي، بينما تأهل النادي الأهلي بعد الفوز في نصف النهائي على سيراميكا بهدف نظيف.