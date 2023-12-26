- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم ينفى علاقته بإحدى الصفحات بعد سخريتها من التحكيم المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نفى محمد إبراهيم لاعب فريق سيراميكا، علاقته بإحدى الصفحات التي تحمل اسمه على فيس بوك، بعدما وجهت الصفحة خلال إحدى منشوراتها رسالة استهزاء بالحكام المصريين، حيث نشرت صورة اللاعب وعلقت "عايزين حكام من الصين".
وكتب محمد إبراهيم عبر حسابه الرسمي على تويتر: لا يوجد لي علاقة بهذا الحساب وليس لدي أي حسابات على فيس بوك.
محمد ابراهيم
ويحسم تقرير الحكم محمد معروف، الذي أدار مباراة نصف نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي وسيراميكا، مصير محمد إبراهيم لاعب سيراميكا، والذي تعرض للطرد خلال اللقاء بسبب الاعتراض بشكل غير لائق على الحكم.
وشهد لقاء الأهلي وسيراميكا ، تصرف انفعالي من جانب محمد إبراهيم، صانع ألعاب فريق سيراميكا، عقب طرده بعد حصوله على الإنذار الثاني، خلال اللقاء الذي انتهى لمصلحة الفريق الأحمر، بهدف دون رد.
وجاء طرد محمد إبراهيم خلال اللقاء، بعد حصوله على الكارت الأصفر الثاني، بعد اعتراضه بصورة غير لائقة على محمد معروف حكم المباراة بعد هدف النادي الأهلي، وفور طرده، ركل محمد إبراهيم، لافتة تحمل شعار بطولة كأس السوبر المصري خارج ملعب اللقاء بشكل عنيف.
وتغلب النادي الأهلي على سيراميكا بهدف نظيف، سجله إمام عاشور لاعب الفريق الأحمر في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع خلال المباراة، ليحسم تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية ويضرب موعداً مع مودرن فيوتشر في التاسعة مساء الخميس المقبل بالإمارات.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز