شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم ينفى علاقته بإحدى الصفحات بعد سخريتها من التحكيم المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى محمد إبراهيم لاعب فريق سيراميكا، علاقته بإحدى الصفحات التي تحمل اسمه على فيس بوك، بعدما وجهت الصفحة خلال إحدى منشوراتها رسالة استهزاء بالحكام المصريين، حيث نشرت صورة اللاعب وعلقت "عايزين حكام من الصين".

وكتب محمد إبراهيم عبر حسابه الرسمي على تويتر: لا يوجد لي علاقة بهذا الحساب وليس لدي أي حسابات على فيس بوك.



محمد ابراهيم

ويحسم تقرير الحكم محمد معروف، الذي أدار مباراة نصف نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي وسيراميكا، مصير محمد إبراهيم لاعب سيراميكا، والذي تعرض للطرد خلال اللقاء بسبب الاعتراض بشكل غير لائق على الحكم.