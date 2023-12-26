الزمالك ينسحب من كأس الرابطة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي الزمالك اعتذاره عن المشاركة ببطولة كأس الرابطة، المقرر انطلاقها في السابع من يناير المقبل، وتُلعب بدون اللاعبين الدوليين بسبب بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ووفقا لموقع "القاهرة 24" فإن نادي الزمالك سيرسل خطابا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال الساعات المقبلة، يعتذر فيه عن المشاركة ببطولة كأس الرابطة.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، تأكيده انسحاب القلعة البيضاء من البطولة، على أن يتم متابعة تطورات الموقف مع اتحاد الكرة

ووفقا لـ "القاهرة 24"، فإن انسحاب الزمالك من كأس الرابطة بسبب مشاركة الفريق الأول في معسكر الإمارات، بالإضافة إلى صعوبة المشاركة بفريق من قطاع الناشئين، لضيق الوقت بشأن تكوين فريق واحد من بين فرق القطاع وخاصة مواليد 2003 و2005.

وأضاف الموقع أن من ضمن الأسباب التي جعلت مسئولي الزمالك يميلون إلى فكرة الانسحاب، هي خسارة فريق 2003 من زد إف سي ببطولة الجمهورية برباعية نظيفة الأحد الماضي، وتراجع مستوى الفريق فنيا.

يشار إلى أنه من المقرر أن يتم سحب قرعة بطولة كأس الرابطة 31 ديسمبر الجارى، علما بأن النادى الأهلى أعلن اعتذاره عن عدم المشاركة فى البطولة.

ويدخل الزمالك معسكرا مغلقاً بالإمارات منتصف يناير المقبل ويخوض دورتين وديتين لمدة 10 أيام ما بين مدينتي أبو ظبي ودبي.