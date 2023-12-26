"الشناوي" و"ياسر" خارج حسابات الأهلي في نهائي السوبر

ياسر رشاد - القاهرة - ضربت الإصابات صفوف الأهلي قبل مباراته ضد مودرن فيوتشر غداً الخميس في نهائي كأس السوبر المصري المقامة حالياً في الإمارات.



وتعرض الثنائي الدولي محمد الشناوي حارس المرمي والمدافع ياسر ابراهيم للإصابة خلال مباراة سيراميكا كليوباترا بنصف النهائي والتي فاز فيها الأحمر بهدف قاتل للاعب أمام عاشور في الوقت بعد من الضائع.

وتحسم الفحوصات والأشعة التي خضع لها الشناوي وإبراهيم، حجم الإصابة ومدة العلاج ومدي إمكانية اللحاق بالمباراة النهائية، بالرغم من تضاؤل تلك الفرص في ظل الشكوي من إصابات عضلية.

واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على استمرار سياسة التدوير في مباراة النهائي امام مودرن فيوتشر، لمحاربة الاجهاد والارهاق الذي يعاني منه اللاعبين من ضغط المباريات عقب المشاركة في كأس العالم للأندية بالسعودية.

ويستعيد الأهلي القوة الضاربة في لقاء النهائي بعودة محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات ومروان عطية إلى التشكيل الأساسي، بجانب منح الفرصة لبعض اللاعبين مثل اكرم توفيق واليو ديانج ورامي ربيعة.

وواصل الأهلي تدريباته دون راحة في ظل ضيق الوقت بين المباريات، حيث خاض اللاعبين الأساسيين تدريبات استشفاء للتخلص من الإرهاق، فيما ادي باقي اللاعبين تدريبات بدنية قوية.

وعقد كولر محاضرة فيديو لشرح نقاط القوة والضعف في فريق فيوتشربعد متابعة مباراته الأخيرة أمام بيراميدز والتي فاز فيها بركلات الجزاء الترجيحية.

وكشف كولر خلال المؤتمر الصحفي غموض موقف الثنائي المصاب من اللحاق بالنهائي، وأن الفحوصات الطبية ستحدد حجم الإصابة ومدة الغياب، موضحا أنه قرر استبدال الشناوي سريعا خوفا من تفاقم الإصابة وخسارته لفترة طويلة.

وأشاد المدرب السويسري بالمستوى المميز الذي قدمه اللاعب امام عاشور صاحب هدف الفوز في الوقت القاتل ، مؤكدا أنه قدم مستوى جيد في مركز رقم 8، كما أنه تألق في اللعب على الأطراف.

وأشار كولر إلى أنه فضل إراحة كهربا أمام سيراميكا بعدما شارك في جميع مباريات المونديال، وأنه كان يرغب في تطبيق نفس الأمر مع بعض اللاعبين ولكنه لم يريد إجراء تغييرات كثيرة في التشكيل.

وحول سهولة مواجهة فيوتشر أكثر من بيراميدز، قال كولر :"العقلية المصرية دائما تحب التصنيف السريع للمنافسين، ولكن الكرة لا تعترف إلا بالأداء وهو ما يتسبب في حدوث مفاجآت، والفريقين كبار سواء بيراميدز أو فيوتشر، ومتأكد أن فيوتشر سيبذل جهد كبير من أجل تحقيق اللقب، والطريق سيكون أصعب من مباراة سيراميكا".

ويطير كولر إلى سويسرا عقب المشاركة في كأس السوبر المصري، لقضاء إجازة قصيرة برفقة أسرته، مستغلا فترة التوقف الدولي القادمة، وتأجيل مباراة فاركو بالدوري المحلي والتي كان مقررا لها يوم 2 يناير المقبل.

على صعيد آخر ، قال إمام عاشور لاعب الوسط إن الفريق حقق المطلوب من مواجهة سيراميكا كليوباترا، ونجح في التأهل ‏إلى نهائي بطولة السوبر موضحاً أن الأهلى قدم مباراة قوية، وأن اللاعبين كان لديهم إصرار كبير على تحقيق الفوز، وهو ما ظهر بشكل فعلي من خلال ‏الأداء القوي والمميز حتى بعد الدقيقة 90.‏

وأضاف أن اللاعبين كانوا رجالًا وعلى قدر المسئولية، وكل لاعب قدم كل ما لديه، وهو ما تكلل في النهاية بالفوز والتأهل إلى ‏المباراة النهائية للبطولة مشيراً إلى أن الفريق يضع لقب البطولة هدفًا له، وأن الجميع داخل الفريق على قلب رجل واحد من أجل الفوز باللقب، بعد ‏التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.‏